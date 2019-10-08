Тимати отобрал у рэпера L’One его песни и имя

Хип-хоп-исполнитель требовал от компании изменить условия контракта, согласно которым он не может выступать под своим псевдонимом и исполнять свои композиции.

Все, что создавалось за эти семь лет, клипы, фонограммы, тексты песен — все это агент обязан вернуть истцу. Деньги выделялись Black Star из средств, полученных Горозией в результате его творчества,

— подчеркнула защита L'One, добавив, что речь идет о 157 треках.

В итоге суд встал на сторону Black Star. За лейблом остались права не только на имя и музыку рэпера, но и на его клипы. Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы компании Тимати, отметил, что контракт с Горозией подразумевал отчуждение исключительных прав.