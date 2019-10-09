Юрий Куклачев готов выйти с автоматом против хозяйки, мечтающей увеличить губы кошке

Бессменный руководитель московского Театра кошек Юрий Куклачев был потрясен новостью о москвичке, которая устроила скандал в салоне красоты, требуя увеличить губы своей кошке. Как заявил дрессировщик, за такой погоней за красотой на самом деле скрывается маниакальное желание нездорового человека вмешаться в саму природу живого существа.

Точно так же, по мнению Куклачева, поступают хозяева, которые полностью удаляют кошкам когти вместе с фалангой вместо того, чтобы купить для них чесальное дерево и вовремя подстригать острые края. На одну ступень с ними дрессировщик поставил и людей, кастрирующих домашних животных, вместо того чтобы терпеливо приучать к лотку.

Чтобы прекратить эти проявления садизма, Куклачёв готов пойти на крайние меры.

Я считаю, это издевательство над животными. Зелёным нужно заняться этими людьми, их психикой, если они уже доходят до такого маразма, чтобы кошечке губы увеличивать. Хватит идиотизма! Нельзя, я против этого. Я вместе с зелёными готов взять автомат и пойти с ними разговаривать, с этими людьми...

— рассуждает артист.

Напомним, что история с увеличением губ для кошки потрясла один из столичных салонов красоты. В распоряжении Лайфа даже оказались кадры потасовки между живодёркой и неравнодушными посетителями салона. Правда, большой вопрос — не является ли это видео постановкой.