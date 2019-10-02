Москвичка закатила скандал в салоне красоты, требуя увеличить губы своей кошке

В редакцию Лайфа обратились сотрудники одного из московских салонов красоты и поведали вот какую историю. По их словам, в минувшую пятницу к ним обратилась странная клиентка, которая принесла на процедуру свою кошку. Девушка заявила, что животные тоже имеют право быть красивыми, а потому она хочет увеличить губы своему питомцу.

Администратор пыталась вразумить особу, пояснив, что такие процедуры животным не проводят, но клиентка не унималась. На защиту кошки встала другая посетительница салона, которая посоветовала не отдавать питомца хозяйке до приезда полиции. Это стало для кошатницы последней каплей. Она набросилась на клиентку и администратора с кулаками, выхватила животное и скрылась.