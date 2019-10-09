Еще один бордель секс-кукол закрыл свои двери, на этот раз в Германии

Как стало известно немецким и финским СМИ, владелец борделя Dollhaus Рафаэль Абельман сообщил о закрытии в социальных сетях.

​Секс-кукла из немецкого борделя Dollhaus. ФОТО: Ronald Wittek / EPA

По его словам куклы проходили тщательную очистку и клиенты были всегда опрятными, а насекомые завелись из-за водопроводной воды.

«Для мытья кукол мы использовали воду из под крана. Теперь ясно, что в воде были какие-то яйца насекомых и бактерии, которые остались на куклах», — пояснил владелец.

Абельман добавил, что они чистили своих кукол согласно предписанию департамента здравоохранения. Кроме воды использовали и средства на основе спирта. Также помещения всегда тщательно убирались.

​Секс-кукла из немецкого борделя Dollhaus. ФОТО: Ronald Wittek / EPA

Представители администрации Шпайера поручили специалистам провести лабораторный анализ водопроводной воды. Выяснилось, что она в полном порядке. Они отметили, что если бы в воде действительно было бы что-то серьезное, то давно бы уже получили эту информацию от жителей города.

Эксперты заверили, что гигиена и состояние заведения оставляют желать лучшего.

«Там были серьезные недочеты, которые представляли опасность для посетителей. Бордель попытался исправить ситуацию, но это не принесло успеха», — сообщил инспектировавший бордель специалист.

Администрация города и департамент здравоохранения не требовали закрытия борделя, это сделал сам владелец.

Немецкий бордель секс-кукол начал свою деятельность 10 лет назад первым в стране.

Как мы недавно писали, в Хельсинки тоже был свой бордель секс-кукол, который вынужден был закрыться.