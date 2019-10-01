Первый финский бордель с секс-куклами закрылся. Игрушки для взрослых выставлены на аукцион

Полюбившиеся посетителям куколки выставили на интернет-аукцион, об этом рассказал исполнительный директор борделя Антти Курхинен, пишет Elu24 со ссылкой на iltalehti.fi.

Представитель заявил, что уже в июле у них возникли технические проблемы из-за того, что некоторые куклы довольно быстро пришли в негодность. Тогда бордель был вынужден закрыться на две недели, чтобы привести свои игрушки для взрослых в порядок.

Секс-кукла. Снимок иллюстративный. ФОТО: Stefano Guidi/AGF/SIPA /Scanpix

Курхинен сказал, что он был исполнительным директором этого места, владельцы не хотят афишировать своих имен.

Клиентов в борделе было много, поэтому они уже размышляли на тему того, как можно было бы продолжить свою деятельность. Но поскольку договор с прошлым арендодателем завершился и новое помещение найти не удалось, пришлось принять грустное решение и закрыть двери.

«Не исключаем, что когда-нибудь бордель снова откроется», - добавил оптимистично настроенный Курхинен.

Секс-кукла. Снимок иллюстративный. ФОТО: Giulio Lapone / IPA/SIPA /Scanpix

Все суперзвезды борделя в Хельсинки - куклы Ромео, Кэнди, Кристина, Юми, Кристель и Дженнифер сейчас выставлены на интернет-аукцион. К тексту объявления также добавлены их фотографии до и после усердного использования.

Директор сказал, что как только клиенты узнали о закрытии борделя, они тут же пришли и хотели забрать куклы себе. Отсюда и возникла идея выставить игрушки на аукцион.

«Клиенты уже написали нам, что они согласны купить куклы. И теперь у них есть такая возможность. Есть даже те, кто готов купить потрепанные куклы», - сказал финн.

Ориентировочная стоимость кукол от 100 до 205 евро.

Рядом с каждой куклой есть описание, в котором рассказывается о ее особенностях и о целях использования, а также о том, как с ней развлекались клиенты борделя. Вы точно хотите это знать?

Самые потасканные куклы на продажу не выставлялись. Больше всего пострадала бедняжка Черри, от которой остались лишь кусочки, их на продажу, естественно, не выставили.

Владельцы борделя обещали взвесить в будущем возможность открытия секс-комнат, где людей будут обслуживать роботы. Но пока эти услуги слишком дороги, открытия нового места не произойдет.