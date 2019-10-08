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  • Личные вещи вокалиста The Prodigy продадут с аукциона для погашения многомиллионных долгов

Личные вещи вокалиста The Prodigy продадут с аукциона для погашения многомиллионных долгов

Кит Флинт.

ФОТО: Yui Mok / PA Wire/PA Images

Личные вещи солиста группы The Prodigy Кита Флинта продадут, чтобы погасить его многочисленные долги, передает Mignews.com.ua.

Так, аукционный дом Cheffins Fine Art выставил на продажу личные вещи и мебель солиста популярной группы. Это сделано для того, чтобы погасить долг Флинта в размере восьми миллионов долларов. Известно, что мероприятие пройдет 7 ноября. 

Директор дома Мартин Миллард рассказал, что с молотка продадут много интересных вещей, которые дадут почувствовать разницу между образом солиста и его настоящей жизнью. 

Устанавливать цену на лоты трудно, поскольку эти вещи оценить просто невозможно,

— добавил Миллард.

Более того, кроме одежды и украшений будет продана и награда MTV Music Awards за 1997 год, которую Флинт получил за музыкальный альбом Experience.

Среди лотов будет также мотоциклетная форма музыканта, его серьги для пирсинга и необычная мебель. Из предметов интерьера оценщики выставили на продажу дизайнерский стул с подставкой для ног и необычную дубовую кровать с кованым основанием в виде древесных корней.

Как известно, после смерти известного британского музыканта Кита Флинта оказалось, что у него было огромное количество долгов.

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