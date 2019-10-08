Личные вещи вокалиста The Prodigy продадут с аукциона для погашения многомиллионных долгов

Личные вещи солиста группы The Prodigy Кита Флинта продадут, чтобы погасить его многочисленные долги, передает Mignews.com.ua.
Так, аукционный дом Cheffins Fine Art выставил на продажу личные вещи и мебель солиста популярной группы. Это сделано для того, чтобы погасить долг Флинта в размере восьми миллионов долларов. Известно, что мероприятие пройдет 7 ноября.
Директор дома Мартин Миллард рассказал, что с молотка продадут много интересных вещей, которые дадут почувствовать разницу между образом солиста и его настоящей жизнью.
Устанавливать цену на лоты трудно, поскольку эти вещи оценить просто невозможно,
— добавил Миллард.
Более того, кроме одежды и украшений будет продана и награда MTV Music Awards за 1997 год, которую Флинт получил за музыкальный альбом Experience.
Среди лотов будет также мотоциклетная форма музыканта, его серьги для пирсинга и необычная мебель. Из предметов интерьера оценщики выставили на продажу дизайнерский стул с подставкой для ног и необычную дубовую кровать с кованым основанием в виде древесных корней.
Как известно, после смерти известного британского музыканта Кита Флинта оказалось, что у него было огромное количество долгов.