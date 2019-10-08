Личные вещи вокалиста The Prodigy продадут с аукциона для погашения многомиллионных долгов

Так, аукционный дом Cheffins Fine Art выставил на продажу личные вещи и мебель солиста популярной группы. Это сделано для того, чтобы погасить долг Флинта в размере восьми миллионов долларов. Известно, что мероприятие пройдет 7 ноября.

Директор дома Мартин Миллард рассказал, что с молотка продадут много интересных вещей, которые дадут почувствовать разницу между образом солиста и его настоящей жизнью.

Устанавливать цену на лоты трудно, поскольку эти вещи оценить просто невозможно,

— добавил Миллард.

Более того, кроме одежды и украшений будет продана и награда MTV Music Awards за 1997 год, которую Флинт получил за музыкальный альбом Experience.

Среди лотов будет также мотоциклетная форма музыканта, его серьги для пирсинга и необычная мебель. Из предметов интерьера оценщики выставили на продажу дизайнерский стул с подставкой для ног и необычную дубовую кровать с кованым основанием в виде древесных корней.