Солист The Prodigy Кит Флинт после смерти оставил многомиллионные долги

По информации западного издания The Sun, до смерти состояние певца оценивали в 14 миллионов долларов. Оказывается, что за два года до смерти музыкант за свои выступления с группой The Prodigy заработал около двух миллионов долларов. Но, после самоубийства Кит Флинт оставил неоплаченные налоги, сумма которых превысила 8 миллионов долларов.