Солист The Prodigy Кит Флинт после смерти оставил многомиллионные долги

Вокалист легендарной группы The Prodigy Кит Флинт, который 4 марта покончил жизнь самоубийством, после своей смерти оставил многомиллионные долги, пишет Сегодня.
По информации западного издания The Sun, до смерти состояние певца оценивали в 14 миллионов долларов. Оказывается, что за два года до смерти музыкант за свои выступления с группой The Prodigy заработал около двух миллионов долларов. Но, после самоубийства Кит Флинт оставил неоплаченные налоги, сумма которых превысила 8 миллионов долларов.
Еще до трагического события Кит выставил на продажу свой собственный паб в Эссексе The Leather Bottle, который также имел долги в размере 600 тысяч долларов. Дом знаменитости оценивается в 1,8 миллионов долларов. Кто будет погашать долги звезды – пока неизвестно.