Чт, 15.08.2019
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Солист The Prodigy Кит Флинт после смерти оставил многомиллионные долги

Кит Флинт

ФОТО: Yui Mok / PA Wire/PA Images

Вокалист легендарной группы The Prodigy Кит Флинт, который 4 марта покончил жизнь самоубийством, после своей смерти оставил многомиллионные долги, пишет Сегодня.

По информации западного издания The Sun, до смерти состояние певца оценивали в 14 миллионов долларов. Оказывается, что за два года до смерти музыкант за свои выступления с группой The Prodigy заработал около двух миллионов долларов. Но, после самоубийства Кит Флинт оставил неоплаченные налоги, сумма которых превысила 8 миллионов долларов. 

Еще до трагического события Кит выставил на продажу свой собственный паб в Эссексе The Leather Bottle, который также имел долги в размере 600 тысяч долларов. Дом знаменитости оценивается в 1,8 миллионов долларов. Кто будет погашать долги звезды – пока неизвестно.

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