В поддержку детей из России: 32-летняя модель пришла на благотворительный вечер в бесстыдном платье
3 октября в Лондоне в креативном пространстве Brewer Street Car Park Наталья Водянова собрала друзей на гала-ужине в пользу Фонда «Обнаженные сердца».
Гости вечера погрузились в мир сюрреализма, магии и иллюзий. Среди присутствующих были: Оливия Палермо, Джереми Ирвин, Эбби Клэнси, Пиппа Беннетт-Уорнер, Эмбер Андерсон и другие, пишет elle.ru.
Модель Эбби Клэнси, которая совсем недавно стала матерью в четвертый раз, появилась на мероприятии в практически полностью прозрачном платье, больше напоминающем нижнее белье, чем вечерний наряд.
Жена футболиста Питера Крауча своим нарядом изрядно взбудоражила фотографов и привлекла к себе едва ли не больше внимания, чем хозяйка вечера.
Напомним, Наталья Водянова появилась перед гостями в сказочном платье с эльфийскими ушами. Отметим, что за один вечер фонду удалось выручить более 220 тысяч фунтов.