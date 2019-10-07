В поддержку детей из России: 32-летняя модель пришла на благотворительный вечер в бесстыдном платье

Гости вечера погрузились в мир сюрреализма, магии и иллюзий. Среди присутствующих были: Оливия Палермо, Джереми Ирвин, Эбби Клэнси, Пиппа Беннетт-Уорнер, Эмбер Андерсон и другие, пишет elle.ru.

Модель Эбби Клэнси, которая совсем недавно стала матерью в четвертый раз, появилась на мероприятии в практически полностью прозрачном платье, больше напоминающем нижнее белье, чем вечерний наряд.

Жена футболиста Питера Крауча своим нарядом изрядно взбудоражила фотографов и привлекла к себе едва ли не больше внимания, чем хозяйка вечера.