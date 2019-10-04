В гостях у сказки: Наталья Водянова пришла на благотворительную ярмарку с эльфийскими ушами

На днях Фонд устроил традиционное мероприятие Fund Fair,, темой которого на этот раз стала «Волшебная сказка». Водянова с дресс-кодом справилась на все 100%. Для выхода она выбрала платье Giambattista Valli с пышной юбкой брусничного цвета, колье и серьги Chopard. А самой пикантной деталью стали... эльфийские ушки! Наталья выложила фото в необычном образе в Instagram и подписала его: «Я готова для вас, мои феи и эльфы. Давайте сделаем немного магии для очень хорошего дела».