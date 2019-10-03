Супруга вступилась за оскандалившегося Михаила Боярского

Лариса Луппиан прокомментировала скандальный эпизод, участником которого стал ее муж актер Михаил Боярский. Артистка не отрицает случившегося, по ее словам, супруг спешил в аптеку, сообщает Dni.ru.
Лариса Регинальдовна подтвердила, что на опубликованных в интернете фото запечатлен именно ее муж. Между тем Луппиан подчеркнула, что эта ситуация произошла не 1 октября, как пишут СМИ, а значительно раньше.
Произошло следующее: мужу нужно было в аптеку. Если вы понимаете, где это произошло, то знаете, что в этом месте припарковаться просто негде, поэтому он нарушил правила дорожного движения. Но у нас что, никто не нарушает? Заплатим штраф,
— сказала супруга Михаила Боярского.
Лариса Луппиан мужа не осуждает. Артистка считает, что обстоятельства вынудили ее супруга остановиться. В данном случае — необходимость срочно купить лекарства.
За что травить? Могу сказать, что у нас любят человека превознести, а потом втоптать в грязь. Это наша национальная русская забава,
— сообщила Лариса Регинальдовна в беседе с Teleprogramma.pro.
Напомним, знаменитый актер оставил свой автомобиль Mercedes на встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, уйдя по своим делам. Очевидцы сняли Михаила Боярского на камеру мобильного. Спустя время кадры попали в Сеть и стали причиной очередного скандала.