Михаил Боярский ошарашил журналистов крайне хамской выходкой

Знаменитый актер оставил свой автомобиль Mercedes на встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, уйдя по своим делам. Когда журналисты попросили Михаила Боярского прокомментировать случившееся, он повел себя крайне эмоционального и резко.

А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас!

Такого от любимой миллионами зрителей звезды отечественного кино никто не ожидал. Можно предположить, что у артиста сейчас непростой период. Так, ранее Михаил Боярский признавался, что чувствует себя одиноким в собственной семье.

Как писали Dni.ru, исполнитель роли д’Артаньяна сообщил, что чувствует себя брошенным. По его словам, его супруга Лариса Луппиан находится под колоссальным давлением обязанностей. Ведь на ней воспитание внуков, хозяйство, работа. «Я это понимаю и помалкиваю по поводу того, что меня все давно забросили. Моя супруга уделяет внимание внукам, театру — кому угодно, но только не мне…» – делился откровениями о семейной жизни Михаил Боярский.