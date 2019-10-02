Самые известные бордели для секса с куклами в Таллинне: новое развлечение набирает обороты (ГАЛЕРЕЯ)

Мы связались с владельцем заведения Vipdoll, которое позиционируют себя как первое агентство секс-кукол в Эстонии. Находящееся на первом этаже обычного жилого дома, неподалеку от центрального рынка, агентство предлагает всем желающим реализовать свои сексуальные фантазии с высококачественными и реалистичными куклами. Владельцы уверяют, что заведение полностью соответствует законам государства и ваш опыт с куклой останется только между вами и ней.

Секс-кукла Vipdoll. ФОТО: Vipdoll.ee

Понравившуюся девушку или молодого человека можно выбрать на сайте, там же забронировать комнату, время и оплатить услугу. На данный момент имеется возможность выбрать одну из четырех кукол, одна из которых мужского пола. Провести час в обществе выбранной куклы обойдется в 80 евро. Заведение предоставляет клиенту отдельную комнату с душем и телевизором, а за дополнительную плату (35 евро) можно арендовать 3D-очки, чтобы усилить свои эмоции, побывав в виртуальной реальности.

Все куклы выполнены из высококачественного силикона, что дает клиенту ощущение прикосновения к настоящей коже партнера. Также все они обычного человеческого роста, макияж и прически могут меняться, но выглядят куклы очень реалистично.

Секс-кукла Vipdoll. ФОТО: Vipdoll.ee

Отдых с данными куклами предполагает вагинальный секс, для этого перед каждым проникновением необходимо смазывать влагалище. Смазки, презервативы и прочие принадлежности предоставит салон. После каждого использования куклы дезинфицируются специальными средствами, эту же процедуру проводят во всей комнате, которую использовал клиент. Куклы, как правило, меняются раз в два года.

По словам хозяина заведения, пока что клиентов не слишком много – около пяти человек в неделю. По-видимому, это связано с тем, что многие еще не понимают того, что это безопасно, легально и полезно для эмоциональной разгрузки. Также это возможность для людей с разными особенностями здоровья иметь сексуальную жизнь.

Еще одно заведение Monique Dolls, предлагающее такие же услуги, тоже находится в центре Таллинна. Подругу на вечер можно выбрать на свой вкус на сайте, где есть фотографии, указаны рост и вес. В этом месте за дополнительную плату помимо полагающейся дезинфекции есть возможность установить кукле абсолютно новое, никем не использованное влагалище.