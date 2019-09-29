Какое счастье! У певца Сергея Лазарева родилась дочь, узнайте, как он ее назвал (ФОТО)

Сергей Лазарев стал гостем программы «Секрет на миллион» с телеведущей Лерой Кудрявцевой на телеканале НТВ. В эфире певец признался, что у него родилась дочь, правда уже год назад, девочке дали имя Анна. О матери девочки ничего не известно. Впрочем, как и о родительнице Никиты.
Сергей Лазарев не раз признавался, что мечтает о большой семье. Сейчас он счастлив, потому что является отцом двоих детей, пишет KP.ru.
Лазарев дрожащим от волнения голосом рассказал, что сейчас Анечка учится ходить и активно ползает. Знаменитый отец старается уделить ей как можно больше внимания и постоянно скупает красивые наряды, одевая малышку, как принцессу. Девочка обожает все розовое. Сергей показал Лере совместные фото, на которых он в окружении наследников.
Отметим, дважды бронзовый призер «Евровидения» долго скрывал своего сына Никиту. Его появление стало настоящим удивлением для поклонников. Новость о рождении дочки стала чем-то невероятным даже для Леры Кудрявцевой, с которой певец дружит многие годы и состоял в романтических отношениях.
По словам Сергея, сын Никита с радостью принял сестренку и помогает ему заботиться о малышке. При этом Лазарев заявил, что никакой ревности у старшего сына нет. Наследник души не чает в сестре, чему исполнитель очень рад.
По словам Сергея Лазарева, у обоих его детей одни и те же биологические родители. А вот вынашивали Никиту и Аню разные женщины. Во второй раз артист вновь обратился к услугам суррогатной матери. Кроме того, певец подчеркнул, что не присутствовал на родах, но приехал забирать дочку из роддома вместе с Никитой.
Примечательно, что ранее Сергей Лазарев опровергал слухи о том, что у него родилась наследница. Так, в конце мая этого года появилась информация, будто артист во второй раз стал отцом. Сергей отреагировал на появившуюся новость с иронией. Он опубликовал в своем блоге снимок с пятилетним сыном Никитой.