Какое счастье! У певца Сергея Лазарева родилась дочь, узнайте, как он ее назвал (ФОТО)

Сергей Лазарев не раз признавался, что мечтает о большой семье. Сейчас он счастлив, потому что является отцом двоих детей, пишет KP.ru.

Лазарев дрожащим от волнения голосом рассказал, что сейчас Анечка учится ходить и активно ползает. Знаменитый отец старается уделить ей как можно больше внимания и постоянно скупает красивые наряды, одевая малышку, как принцессу. Девочка обожает все розовое. Сергей показал Лере совместные фото, на которых он в окружении наследников.

ФОТО: Скриншот передачи

Отметим, дважды бронзовый призер «Евровидения» долго скрывал своего сына Никиту. Его появление стало настоящим удивлением для поклонников. Новость о рождении дочки стала чем-то невероятным даже для Леры Кудрявцевой, с которой певец дружит многие годы и состоял в романтических отношениях.

По словам Сергея, сын Никита с радостью принял сестренку и помогает ему заботиться о малышке. При этом Лазарев заявил, что никакой ревности у старшего сына нет. Наследник души не чает в сестре, чему исполнитель очень рад.

Сергей Лазарев и его маленькая дочь ФОТО: Скриншот передачи

По словам Сергея Лазарева, у обоих его детей одни и те же биологические родители. А вот вынашивали Никиту и Аню разные женщины. Во второй раз артист вновь обратился к услугам суррогатной матери. Кроме того, певец подчеркнул, что не присутствовал на родах, но приехал забирать дочку из роддома вместе с Никитой.

Сергей Лазарев с дочкой и сыном ФОТО: Скриншот передачи