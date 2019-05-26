У Сергея Лазарева родился второй ребенок

Добавим, что Лазарев, несмотря на гомосексуальную ориентацию, уже воспитывает сына Никиту. Он родился в 2014 году, однако исполнитель решился рассказать об этом СМИ лишь спустя два года. Сегодня Сергей регулярно публикует совместные фотографии с наследником в своем Instagram. Имя матери Никиты Сергеевича, кстати, до сих пор остается загадкой. По версии, озвученной Филиппом Киркоровым, Лазарев прибегнул к услугам суррогатного материнства.