У Сергея Лазарева родился второй ребенок

36-летний певец Сергей Лазарев вновь стал отцом. У российского участника «Евровидения» родилась дочь. По крайней мере, об этом сообщает Telegram-канал «Только никому...» со ссылкой на одного из своих читателей. Данная информация является непроверенной, пока что ее официального подтверждения не поступило. Однако источник канала утверждает, что скоро ее обнародуют широкой публике, пишет Экспресс-газета.
«Был на премии RU.TV 2019, узнал от коллег, что у Сереги Лазарева родилась дочь. Инфа 100%. Скоро откроют всем», — написал читатель, которого цитирует «Только никому...»
Добавим, что Лазарев, несмотря на гомосексуальную ориентацию, уже воспитывает сына Никиту. Он родился в 2014 году, однако исполнитель решился рассказать об этом СМИ лишь спустя два года. Сегодня Сергей регулярно публикует совместные фотографии с наследником в своем Instagram. Имя матери Никиты Сергеевича, кстати, до сих пор остается загадкой. По версии, озвученной Филиппом Киркоровым, Лазарев прибегнул к услугам суррогатного материнства.
Еще раз подчеркнем, что пока информация о рождении сестрички Никиты не получила никакого официального подтверждения. В Интернете уже высказывается версия, что данные новости были вброшены, чтобы отвлечь внимание от гомосексуального скандала с участием Лазарева.