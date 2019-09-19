Уникальное архивное фото! Смотри, что творилось в Таллиннском ЗАГСе 46 лет назад

Что ж, интересные сочетания в цифрах дат всегда привлекали молодоженов. Впрочем, как нам кажется, были времена, когда Таллиннский ЗАГС не испытывал недостатка в «брачующихся» и в любые другие дни...

Мы наткнулись на уникальное архивное фото, которое было опубликовано в микроблоге «История В Моментах» в Instagram. Сначала можно и не понять, что на фото запечатлен кусочек нашей истории — очередь в Таллиннском ЗАГСе в 1973 году. К сожалению, автор снимка неизвестен, но саму фотографию можно разглядывать не одну минуту. Тут и женихи, коротающие время за игрой в шахматы, и утомленные невесты, которые пытаются вздремнуть в шумном помещении...