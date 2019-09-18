19.09.19: что можно, а что нельзя делать в этот магический день? Советы дают эстонские специалисты

В четверг Таллиннский ЗАГС ожидает наплыв пар, которые выбрали 19 сентября днем своего бракосочетания. «19 сентября женятся 27 пар, от и до заполнены оба зала, - рассказала главный специалист Таллиннского ЗАГСа Екатерина Федкина. - Это редкость для четверга, но нормальное явление по пятницам и субботам». Кстати, 27 пар - это тоже три девятки.

По мнению экстрасенса Илоны Калдре, день трех девяток может стать судьбоносным для многих людей и пар, которые решили что-то изменить в своей судьбе. Довольно часто пары, планируя свадьбу, стараются выбрать для начала совместной жизни красивую дату. Многие верят, что особенные дни работают как талисман, защищая погоду в доме от всех невзгод. Часто в дату рождения или какого-то другого значимого события (свадьбы, поступления на работу, покупки квартиры) можно повлиять на судьбу и заложить фундамент благоприятного будущего.

Не зря принято отмечать эти даты, собирать друзей, веселиться. Чем больше людей разделит с вами в этот день вашу радость и пожелает добра, тем лучше. Для долгого и счастливого союза совпадает всё в одном дне, и сама судьба дарит вам карт-бланш, но не стоит перекладывать ответственность только на цифры. Следует обращать внимание на свои отношения, развивать их и помнить о любви и уважении друг к другу.

Илона Калдре ФОТО: личный архив

Помните, что в памятную дату очень важно то, что гости говорят во время застолья. Ни в коем случае, даже в шутку, не произносите в эти дни плохих слов, особенно о самом событии или человеке. Нельзя также обсуждать недостатки, жаловаться. Только позитив! Еще одна мудрая традиция в такую дату - подвести итоги произошедшего и осмыслить, чего бы вы хотели пожелать человеку или себе самому. Главное - подводить итоги правильно: лучше всего в форме благодарности тем, кто помогал вам: людям, обстоятельствам, судьбе. Не жалейте добрых слов завтра, они окупятся сторицей».

Калдре замечает, что 19.09.2019 - магический «зеркальный» день. Что мы отправим во Вселенную, уверяет экстрасенс, то и получим обратно в течение всего месяца. Илона советует прожить «день трех девяток» легко и осмысленно, в гармонии с собой и искренней верой в чудо.

Астролог Ольга Потемкина говорит, что дату 2019.09.19 в нумерологии рассматривают как числовой ряд: «Наличие трех девяток делает его особенным. Ведь цифра девять – символ планеты Нептун. Она осуществляет связь с высшими силами, а значит, и обеспечивает их покровительство. Еще у нее есть сила открывать тайны - большие и маленькие. Брак, зарегистрированный в этот день, и его энергия помогут молодоженам создать искренние и открытые отношения. Особенно хорошо венчаться. Таинство венчания соединяет души влюбленных, а девятки даты сделают эту связь особенно нежной, интуитивной и теплой.

Ольга Потемкина ФОТО: личный архив