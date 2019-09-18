19.09.19: что можно, а что нельзя делать в этот магический день? Советы дают эстонские специалисты

Завтра нас ждет удивительный день, как его называют, день трех девяток. Это на самом деле волшебное число, приносящее счастье? Мы спросили об этом экстрасенса, таролога, астролога, чьи советы, несомненно, помогут правильно прожить 19 сентября.
В четверг Таллиннский ЗАГС ожидает наплыв пар, которые выбрали 19 сентября днем своего бракосочетания. «19 сентября женятся 27 пар, от и до заполнены оба зала, - рассказала главный специалист Таллиннского ЗАГСа Екатерина Федкина. - Это редкость для четверга, но нормальное явление по пятницам и субботам». Кстати, 27 пар - это тоже три девятки.
По мнению экстрасенса Илоны Калдре, день трех девяток может стать судьбоносным для многих людей и пар, которые решили что-то изменить в своей судьбе. Довольно часто пары, планируя свадьбу, стараются выбрать для начала совместной жизни красивую дату. Многие верят, что особенные дни работают как талисман, защищая погоду в доме от всех невзгод. Часто в дату рождения или какого-то другого значимого события (свадьбы, поступления на работу, покупки квартиры) можно повлиять на судьбу и заложить фундамент благоприятного будущего.
Не зря принято отмечать эти даты, собирать друзей, веселиться. Чем больше людей разделит с вами в этот день вашу радость и пожелает добра, тем лучше. Для долгого и счастливого союза совпадает всё в одном дне, и сама судьба дарит вам карт-бланш, но не стоит перекладывать ответственность только на цифры. Следует обращать внимание на свои отношения, развивать их и помнить о любви и уважении друг к другу.
Помните, что в памятную дату очень важно то, что гости говорят во время застолья. Ни в коем случае, даже в шутку, не произносите в эти дни плохих слов, особенно о самом событии или человеке. Нельзя также обсуждать недостатки, жаловаться. Только позитив! Еще одна мудрая традиция в такую дату - подвести итоги произошедшего и осмыслить, чего бы вы хотели пожелать человеку или себе самому. Главное - подводить итоги правильно: лучше всего в форме благодарности тем, кто помогал вам: людям, обстоятельствам, судьбе. Не жалейте добрых слов завтра, они окупятся сторицей».
Калдре замечает, что 19.09.2019 - магический «зеркальный» день. Что мы отправим во Вселенную, уверяет экстрасенс, то и получим обратно в течение всего месяца. Илона советует прожить «день трех девяток» легко и осмысленно, в гармонии с собой и искренней верой в чудо.
Астролог Ольга Потемкина говорит, что дату 2019.09.19 в нумерологии рассматривают как числовой ряд: «Наличие трех девяток делает его особенным. Ведь цифра девять – символ планеты Нептун. Она осуществляет связь с высшими силами, а значит, и обеспечивает их покровительство. Еще у нее есть сила открывать тайны - большие и маленькие. Брак, зарегистрированный в этот день, и его энергия помогут молодоженам создать искренние и открытые отношения. Особенно хорошо венчаться. Таинство венчания соединяет души влюбленных, а девятки даты сделают эту связь особенно нежной, интуитивной и теплой.
19 сентября можно планировать сложные переговоры, идти на примирение с теми, с кем возникли острые разногласия, сдавать экзамены и заниматься серьезной исследовательской работой. Любой человек, с которым вас сведет судьба в этот день, является посланником небес. Он принесет вам подарки или заставит пройти уроки, которые вы еще не усвоили. Йога, медитация и молитва дадут результат, значительно усиленный вибрациями дня».
По мнению нумеролога Светланы Лейчонок, девять - это духовное число, связанное с состраданием, оно дает возможность прочувствовать других, а день несет возможность проявить щедрость души, вселенскую любовь и философский настрой: "19 сентября пройдет в ореоле романтичности: в этот день можно влюбиться во всех сразу, влюбиться в жизнь. Если вы что-то захотели, то обязательно своего добьетесь, а если вы в этот день раздражены, окружающим мало не покажется. Но главные критерии дня - покой и гармония. Никому завтра не понравится, если кто-то вмешается в его дела, у некоторых может вдруг возникнуть желание отправиться в путешествие. Думайте, что говорите. Не давайте в долг и сами не берите. Вообще деньги лучшие оставить при себе. Делайте подарки и учитесь их принимать, прислушайтесь к критике, смотрите на вещи с позитивной стороны.
19 в картах таро - это Солнце, то есть в самом дне заложен потенциал радости, любви, счастья и преодоления всех препятствий. День новых дел и новых ритмов. В этот день надо быть благодарным всем и всему, нельзя потакать своим эгоистичным желаниям, иначе могут начаться трудности и все хорошее можно потерять.
Сумма цифр даты дает четыре, а это значит, что необходимо сконцентрироваться на работе, стабилизации, самодисциплине. Придется играть роль муравья со всеми вытекающими отсюда последствиями, работать кропотливо, а количество развлечений будет минимально. Основная задача - стабилизация достигнутого. Не стоит ждать подарков фортуны, зато можно многого добиться собственными силами».
Светлана напоминает, что всем нам надо полностью выполнять все взятые на себя обязательств. 19 сентября также хорошо освобождаться от старого, менять привычки, меняться самому, потому что день несет трансформацию. Даже разлуки пойдут во благо. А цвет дня, который поможет вам во всех начинаниях - зеленый.