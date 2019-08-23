Пусть видят все! Мартин Репинский отдыхает с новой пассией на Мадейре
Впервые член Рийгикогу Мартин Репинский и заместитель председателя Йыхвиского волостного собрания Екатерина Васильева опубликовали совместные фотографии в социальных сетях. Похоже, пара больше не намерена скрывать свои отношения.
Снимки, которые Екатерина Васильева опубликовала у себя в Facebook сделаны на Мадейре, где, судя по всему, сейчас и отдыхает пара.
На одном из португальских селфи Екатерина обнимает Мартина за шею. И хотя Екатерина дала свой публикации статус «доступна всем», снимки она решила оставить без подписи.
Если же кто-то после июльского предположения журнала Kroonika о беременности новой пассии Репинского захочет рассмотреть живот Васильевой, увы, ничего у него не получится – ракурс этого сделать не позволяет!
Под совместными романтическими селфи уже стали появляться первые комментарии.
Напомним, что в начале месяца политик Сирет Котка-Репински выставила на продажу квартиру, где до расставания она проживала с Мартином и их совместным сыном. Маленький Морган появился на свет в октябре 2017 года.
По информации СМИ сам Репинский сейчас живет вместе с бывшей «Мисс бикини Нарва-Йыэсуу» Екатериной Васильевой.