Пусть видят все! Мартин Репинский отдыхает с новой пассией на Мадейре

Снимки, которые Екатерина Васильева опубликовала у себя в Facebook сделаны на Мадейре, где, судя по всему, сейчас и отдыхает пара.

На одном из португальских селфи Екатерина обнимает Мартина за шею. И хотя Екатерина дала свой публикации статус «доступна всем», снимки она решила оставить без подписи.

Мартин Репинский и Екатерина Васильева. ФОТО: Facebook

Если же кто-то после июльского предположения журнала Kroonika о беременности новой пассии Репинского захочет рассмотреть живот Васильевой, увы, ничего у него не получится – ракурс этого сделать не позволяет!

ФОТО: Facebook

Под совместными романтическими селфи уже стали появляться первые комментарии.

Напомним, что в начале месяца политик Сирет Котка-Репински выставила на продажу квартиру, где до расставания она проживала с Мартином и их совместным сыном. Маленький Морган появился на свет в октябре 2017 года.