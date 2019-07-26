Пт, 26.07.2019
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Уже беременна? Новая пассия Мартина Репинского попала под подозрение

Мартин Репинский и Екатерина Васильева.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

До журнала Kroonika дошли слухи, что вице-председатель Йыхвиского горсобрания Екатерина Васильева ждет ребенка от Мартина Репинского. 

Хотя прямого подтверждения этому журналисты так и не нашли, они предположили, что именно этот факт мог стать причиной расставания политиков Мартина Репинского и Сирет Котка-Репински.

Самое интересное, что сама Васильева в разговоре с Kroonika беременность не подтвердила, но и не опровергла. Подробнее ЗДЕСЬ!

Мартин Репинский и Екатерина Васильева

ФОТО: Тайро Луттер

Напомним, что на этой неделе новая пассия члена Рийгикогу Мартина Репинского получила новую должность.Теперь знойная блондинка будет работать в Спортивной школе Йыхви и сохранит за собой должность заместителя председателя муниципального совета.

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