Уже беременна? Новая пассия Мартина Репинского попала под подозрение

До журнала Kroonika дошли слухи, что вице-председатель Йыхвиского горсобрания Екатерина Васильева ждет ребенка от Мартина Репинского.
Хотя прямого подтверждения этому журналисты так и не нашли, они предположили, что именно этот факт мог стать причиной расставания политиков Мартина Репинского и Сирет Котка-Репински.
Самое интересное, что сама Васильева в разговоре с Kroonika беременность не подтвердила, но и не опровергла. Подробнее ЗДЕСЬ!
Напомним, что на этой неделе новая пассия члена Рийгикогу Мартина Репинского получила новую должность.Теперь знойная блондинка будет работать в Спортивной школе Йыхви и сохранит за собой должность заместителя председателя муниципального совета.