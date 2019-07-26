Уже беременна? Новая пассия Мартина Репинского попала под подозрение

Хотя прямого подтверждения этому журналисты так и не нашли, они предположили, что именно этот факт мог стать причиной расставания политиков Мартина Репинского и Сирет Котка-Репински.

Самое интересное, что сама Васильева в разговоре с Kroonika беременность не подтвердила, но и не опровергла. Подробнее ЗДЕСЬ!

Мартин Репинский и Екатерина Васильева ФОТО: Тайро Луттер