Ср, 21.08.2019
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  • Фото: жительница Эстонии нашла в огороде картофелину и обомлела

Фото: жительница Эстонии нашла в огороде картофелину и обомлела
Не выбросишь в окошко!

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ФОТО: Из личного архива Варвары

Самое интересное, что картофелину никто специально не выращивал. Напротив, вопреки всему она выросла из очисток на заднем дворе.

Картошку-гигант весом в 1,3 килограмма обнаружила на своем участке в Палдиски Варвара Гогинава, видеоблогер, которая минувшей весной показала жителям Эстонии, как выжить на 1 евро в день. Своей находкой Варвара еще не успела поделиться на YouTube, но собирается в скором времени это сделать. А пока Варвара предоставила фотодоказательство нашему порталу.

Как выяснилось, за картошкой-гигантом никто не ухаживал и не удобрял.

ФОТО: Из личного архива Варвары

«Она из картофельных очисток выросла. Скидывала их в листву и скошенную траву, думала, авось прорастет, – рассказывает Варвара. – В итоге с заднего двора собрали четыре килограмма картофеля. Ничем не удобряли, плодородная земля в Палдиски».

«Картофан пока на даче отдыхает, но мне уже рецепты разных драников шлют», – говорит Варвара.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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