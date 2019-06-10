Блогер из Эстонии попробовала выжить на 1 евро в день: берите на заметку!

«Когда мои друзья предложили мне принять эстафету, как выжить на 100 рублей в Европе, я очень обрадовалась, потому что люблю снимать подобные видео», – рассказывает Варвара.

В переводе на наши деньги сумма получилась совсем крохотная – 1 евро 38 центов. С этим богатством экспериментаторша отправилась по рынкам и магазинам Таллинна.

Задача стояла непростая – составить на эту мизерную сумму полноценное меню на весь день. Самое интересное, что со своим заданием блогер справилась на ура! Варваре удалось за один евро составить вкусное и полезное меню, и это при том, что муж и маленький сын постоянно утаскивали у нее из-под носа что-нибудь из ингредиентов.