Пн, 10.06.2019
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  • Блогер из Эстонии попробовала выжить на 1 евро в день: берите на заметку!

Блогер из Эстонии попробовала выжить на 1 евро в день: берите на заметку!
Не верите? Тогда смотрите видео!

Список продуктов на день за 1 евро.

ФОТО: Кадр из видео

Хозяйка YouTube канала «Нетленочка патруль» очаровательная Варвара приняла вызов своих российских коллег.

«Когда мои друзья предложили мне принять эстафету, как выжить на 100 рублей в Европе, я очень обрадовалась, потому что люблю снимать подобные видео», – рассказывает Варвара.

В переводе на наши деньги сумма получилась совсем крохотная – 1 евро 38 центов. С этим богатством экспериментаторша отправилась по рынкам и магазинам Таллинна.

Варвара в ходе эксперимента даже хлеб сама испекла.

ФОТО: Кадр из видео

Задача стояла непростая – составить на эту мизерную сумму полноценное меню на весь день. Самое интересное, что со своим заданием блогер справилась на ура! Варваре удалось за один евро составить вкусное и полезное меню, и это при том, что муж и маленький сын постоянно утаскивали у нее из-под носа что-нибудь из ингредиентов. 

Трудно поверить, но оказалось, что на 1 евро 38 центов можно приготовить полноценный завтрак, обед, полдник и ужин. 

Не верите? Смотрите видео сами!

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