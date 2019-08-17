19-летняя порноактриса за месяц зарабатывает больше, чем Миа Халифа за всю карьеру

19-летняя звезда порно завела собственную страничку на сайте Reddit и в формате вопрос-ответ рассказала о своей подработке. Стефани заявила, что зарабатывает больше за месяц, чем Миа за всю карьеру.

Девушка сообщила, что выкладывает ролики на сайте Pornhub. Ее партнером является бойфренд, который, собственно, и подал ей эту идею. Девушка согласилась, ей показалось, что это будет весело. Так, по ее словам, и было.

Стефани поделилась, что сначала снималась для Brazzers. Но там платили только один раз за одну сцену. На платформе Pornhub она получает пассивный доход за просмотры. Кроме того, любители жанра покупают ее видео через Modelhub.

Пока девушку все устраивает. Она в любой момент может бросить подработку и заняться чем-то еще. Стефани предполагает, что будет сниматься в порно еще лет пять, пока не надоест или пока люди не перестанут покупать ее ролики.