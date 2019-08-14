Ср, 14.08.2019
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  • Обалдеть! Легенда порноиндустрии Миа Халифа раскрыла свой истинный заработок

Обалдеть! Легенда порноиндустрии Миа Халифа раскрыла свой истинный заработок
ВИДЕО!

Mia Khalifa

ФОТО: Jerome Miron / Miron-USA TODAY Sports/Sipa

Модель и порнозвезда Миа Халифа (она прославилась тем, что снялась в хиджабе, после чего неоднократно получала угрозы в свой адрес) высказала разочарование гонорарами в индустрии, которые она получала в ходе пикантных съемок. Всю правду о деньгах она рассказала в интервью в своем аккаунте в Instagram.

По словам модели, все уверены, что она якобы заработала миллионы долларов в порноиндустрии. Выяснилось, что это отнюдь не соответствует действительности

Халифа опубликовала в своем аккаунте в Instagram видео, где рассказала о своем заработке в индустрии фильмов для взрослых.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Многие думают, что я заработала миллионы, это не так. На самом деле, я получила приблизительно 12 тысяч долларов за все время», - поделилась подробностями Халифа с фолловерами.

После съемок в фильмах для взрослых Халифа работала помощником юриста и бухгалтером. В настоящее время она ведет блог и комментирует футбольные матчи.

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