Обалдеть! Легенда порноиндустрии Миа Халифа раскрыла свой истинный заработок

Модель и порнозвезда Миа Халифа (она прославилась тем, что снялась в хиджабе, после чего неоднократно получала угрозы в свой адрес) высказала разочарование гонорарами в индустрии, которые она получала в ходе пикантных съемок. Всю правду о деньгах она рассказала в интервью в своем аккаунте в Instagram.