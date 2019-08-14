Обалдеть! Легенда порноиндустрии Миа Халифа раскрыла свой истинный заработок
Модель и порнозвезда Миа Халифа (она прославилась тем, что снялась в хиджабе, после чего неоднократно получала угрозы в свой адрес) высказала разочарование гонорарами в индустрии, которые она получала в ходе пикантных съемок. Всю правду о деньгах она рассказала в интервью в своем аккаунте в Instagram.
По словам модели, все уверены, что она якобы заработала миллионы долларов в порноиндустрии. Выяснилось, что это отнюдь не соответствует действительности
Халифа опубликовала в своем аккаунте в Instagram видео, где рассказала о своем заработке в индустрии фильмов для взрослых.
«Многие думают, что я заработала миллионы, это не так. На самом деле, я получила приблизительно 12 тысяч долларов за все время», - поделилась подробностями Халифа с фолловерами.
После съемок в фильмах для взрослых Халифа работала помощником юриста и бухгалтером. В настоящее время она ведет блог и комментирует футбольные матчи.