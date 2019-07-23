Вт, 23.07.2019
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  • «Я не мать, я девушка!» Новое видео Максима Галкина с дочерью Лизой умилило Сеть

«Я не мать, я девушка!» Новое видео Максима Галкина с дочерью Лизой умилило Сеть

ФОТО: скриншот instagram.com/elizaveta_galkinaa

Звезды российского шоу-бизнеса Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми - 5-летними двойняшками Гарри и Лизой - продолжают отдыхать в Юрмале. О том, как они проводят время на латвийском курорте, глава семейства периодически рассказывает в своем Instagram, публикуя забавные кадры.

Главной героиней нового видео, которым поделился Максим, стала его дочь Лиза. Шоумен решил поэкспериментировать с вариантами обращения к девочке, многие из которых в силу возраста ей даже не знакомы.

Эмоциональную реакцию и рассуждения известной своим артистизмом Елизаветы папа записал на камеру. «Я не мать, я девушка!» - вот только один из перлов ребенка...

«Ну, с родными примерно понятно. А вот скажите, уважаемые подписчики, какое вежливое обращение к незнакомым людям вы практикуете, учитывая, что современный русский - исключительный пример языка, в котором в силу разных исторических и культурных причин общепринятой нормы обращения нет? Как вы окликаете незнакомца или незнакомку?» - обратился юморист с вопросом к пользователям Сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, на днях Алла Пугачева произвела фурор в Юрмале, появившись на финальном гала-концерте Лаймы Вайкуле в мини-шортах. На месте был и наш фотограф. Смотрите ЗДЕСЬ!​

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