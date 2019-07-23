«Я не мать, я девушка!» Новое видео Максима Галкина с дочерью Лизой умилило Сеть

Главной героиней нового видео, которым поделился Максим, стала его дочь Лиза. Шоумен решил поэкспериментировать с вариантами обращения к девочке, многие из которых в силу возраста ей даже не знакомы.

Эмоциональную реакцию и рассуждения известной своим артистизмом Елизаветы папа записал на камеру. «Я не мать, я девушка!» - вот только один из перлов ребенка...

«Ну, с родными примерно понятно. А вот скажите, уважаемые подписчики, какое вежливое обращение к незнакомым людям вы практикуете, учитывая, что современный русский - исключительный пример языка, в котором в силу разных исторических и культурных причин общепринятой нормы обращения нет? Как вы окликаете незнакомца или незнакомку?» - обратился юморист с вопросом к пользователям Сети.