«Я не мать, я девушка!» Новое видео Максима Галкина с дочерью Лизой умилило Сеть

Звезды российского шоу-бизнеса Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми - 5-летними двойняшками Гарри и Лизой - продолжают отдыхать в Юрмале. О том, как они проводят время на латвийском курорте, глава семейства периодически рассказывает в своем Instagram, публикуя забавные кадры.
Главной героиней нового видео, которым поделился Максим, стала его дочь Лиза. Шоумен решил поэкспериментировать с вариантами обращения к девочке, многие из которых в силу возраста ей даже не знакомы.
Эмоциональную реакцию и рассуждения известной своим артистизмом Елизаветы папа записал на камеру. «Я не мать, я девушка!» - вот только один из перлов ребенка...
«Ну, с родными примерно понятно. А вот скажите, уважаемые подписчики, какое вежливое обращение к незнакомым людям вы практикуете, учитывая, что современный русский - исключительный пример языка, в котором в силу разных исторических и культурных причин общепринятой нормы обращения нет? Как вы окликаете незнакомца или незнакомку?» - обратился юморист с вопросом к пользователям Сети.
Напомним, на днях Алла Пугачева произвела фурор в Юрмале, появившись на финальном гала-концерте Лаймы Вайкуле в мини-шортах. На месте был и наш фотограф. Смотрите ЗДЕСЬ!