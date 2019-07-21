Фото и видео: Алла Пугачева в мини-шортах произвела фурор в Юрмале

Когда фотографы окружили звездную пару, журналист из Эстонии Эдгар Гергель выкрикнул: «Алла Борисовна, вы просто великолепны!»

70-летняя певица и вправду старается хорошо выглядеть: белые мини-шорты подчеркнули красивый ровный загар и стройность ног, а элегантный клатч добавил законченности продуманному образу.

Стоит отметить, что главный концерт фестиваля вызвал неподдельный ажиотаж – все билеты, в том числе на стоячие места и в VIP-зону, были распроданы задолго до начала мероприятия.