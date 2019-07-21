Фото и видео: Алла Пугачева в мини-шортах произвела фурор в Юрмале
Сегодня в Юрмале проходит финальный гала-концерт фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Главной гостьей этого вечера стала Алла Пугачева, которая приехала в концертный зал «Дзинтари» вместе с мужем Максимом Галкиным. СМИ сразу же бросились снимать, как примадонна российской эстрады выходит из огромного Range Rover.
Когда фотографы окружили звездную пару, журналист из Эстонии Эдгар Гергель выкрикнул: «Алла Борисовна, вы просто великолепны!»
«А что мне еще остается делать?!» – вздохнув, ответила Пугачева.
70-летняя певица и вправду старается хорошо выглядеть: белые мини-шорты подчеркнули красивый ровный загар и стройность ног, а элегантный клатч добавил законченности продуманному образу.
Стоит отметить, что главный концерт фестиваля вызвал неподдельный ажиотаж – все билеты, в том числе на стоячие места и в VIP-зону, были распроданы задолго до начала мероприятия.
Смотрите фото и видео!