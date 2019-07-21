Пн, 22.07.2019
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  • Фото и видео: Алла Пугачева в мини-шортах произвела фурор в Юрмале

Фото и видео: Алла Пугачева в мини-шортах произвела фурор в Юрмале
Примадонна ответила на комплимент портала Limon.ee!

Сегодня в Юрмале проходит финальный гала-концерт фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Главной гостьей этого вечера стала Алла Пугачева, которая приехала в концертный зал «Дзинтари» вместе с мужем Максимом Галкиным. СМИ сразу же бросились снимать, как примадонна российской эстрады выходит из огромного Range Rover.

Когда фотографы окружили звездную пару, журналист из Эстонии Эдгар Гергель выкрикнул: «Алла Борисовна, вы просто великолепны!»

«А что мне еще остается делать?!» – вздохнув, ответила Пугачева.

70-летняя певица и вправду старается хорошо выглядеть: белые мини-шорты подчеркнули красивый ровный загар и стройность ног, а элегантный клатч добавил законченности продуманному образу.

Стоит отметить, что главный концерт фестиваля вызвал неподдельный ажиотаж – все билеты, в том числе на стоячие места и в VIP-зону, были распроданы задолго до начала мероприятия.

Смотрите фото и видео!

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