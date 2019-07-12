L'One рассказал, сколько стоит уход из Black Star

Оказывается, чтобы покинуть Тимати и Ко, нужно было всего-то выложить 170 миллионов рублей. Об этом сам Леван написал в своем Twitter:

«Два года назад, когда я первый раз решил уйти. Выходной билет стоил 170 млн.рублей. И это не за каталог песен, а за разрешение их петь, которое у тебя заберут, если плохо себя вести будешь».