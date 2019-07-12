Пт, 12.07.2019
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L'One рассказал, сколько стоит уход из Black Star

L'One (Левон Гарозия)

ФОТО: Скриншот с Instagram

Рэпер L'One, который продолжает разбирательства со своими теперь уже бывшими работодателями из Black Star, рассказал о том, что уже пытался покинуть лейбл два года назад, однако у него запросили кругленькую сумму, пишет Супер.

Оказывается, чтобы покинуть Тимати и Ко, нужно было всего-то выложить 170 миллионов рублей. Об этом сам Леван написал в своем Twitter:

«Два года назад, когда я первый раз решил уйти. Выходной билет стоил 170 млн.рублей. И это не за каталог песен, а за разрешение их петь, которое у тебя заберут, если плохо себя вести будешь».

Ранее адвокат L'One рассказал о том, что ожидает от суда с Black Star и какой тактики будет придерживаться.

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