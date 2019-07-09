Адвокат L'One — о том, как будет бороться с Black Star

Леван Горозия, также известный как L’One, сдержал обещания и подал в суд на Black Star. В марте у рэп-исполнителя и музыкального лейбла закончился контракт, а договор с обязанностями остался. В нём было прописано, что вне лейбла артист не может использовать свой псевдоним и исполнять ранее выпущенные песни, пишет Супер.
Исполнитель намерен вернуть своё имя и право использовать свои треки. Ответчиками по делу выступает музыкальный лейбл Black Star, генеральный директор Пашу и Тимати.
«Так получилось, что все свои альбомы я в том числе написал и для себя тоже. Сдаться и сидеть ждать у моря погоды — не в моих правилах»,
— заявил L’One.
Иск уже зарегистрирован в Мещанском суде Москвы. Защищать L’One будет юридическая группа «Парадигма» и адвокат Климент Русакомский. В интервью Super юрист рассказал, что безапелляционная позиция лейбла по отношению к артисту может быть успешно оспорена в суде.
«В самом договоре прописано, что это агентский договор, где L’One нанимает Black Star как агента, — рассказал адвокат. — Black Star как агент за счёт L’One осуществлял действия. Все расходы, которые Black Star совершил, вычитали из доходов Левана. Сейчас договор закончился, а так как это все создано за счёт Левана, то он требует признать за ним все права».
Мнения людей в социальных сетях разделились. Одни считают, что псевдоним Левана должен принадлежать Black Star, другие поддерживают позицию артиста и уверены в неправомерности действий музыкального лейбла. По словам адвоката, лейбл не может присвоить себе право на имя, только на товарный знак, поэтому лишить человека псевдонима юридически невозможно. Однако, по словам юристов, из-за сложившейся ситуации Горозия не может нормально выступать и хочет добиться правовой определённости в этом вопросе.
«Псевдоним не отчуждаем, это идентификация гражданина, — говорит адвокат Левана. — То, что принадлежит на сегодня Black Star, — это право на товарный знак L’One. Товарным знаком помечаются товары, а не люди. L’One как мог называться L’One, так и продолжает».
Как отмечает юрист, в судебном деле в скором времени может появиться новый поворот — ещё один иск от исполнителя к Black Star.
«Мы попросили Black Star отчитаться о потраченных суммах, которые вычитали с L’One, но на сегодня мы этот отчёт не получили. У нас есть сомнения. Может, они правы и действительно тратили эти суммы, а может, их и не тратили. Мы ничего не можем сказать по этому поводу. Будем разбираться в суде. У нас все шансы выиграть это дело».
Напомним, это не первый случай, когда бывшие артисты лейбла подают в суд, чтобы вернуть своё имя и право на использование песен. Однако никому, кроме Егора Крида, это пока не удалось.