Адвокат L'One — о том, как будет бороться с Black Star

«Мы попросили Black Star отчитаться о потраченных суммах, которые вычитали с L’One, но на сегодня мы этот отчёт не получили. У нас есть сомнения. Может, они правы и действительно тратили эти суммы, а может, их и не тратили. Мы ничего не можем сказать по этому поводу. Будем разбираться в суде. У нас все шансы выиграть это дело».