«Эстония - идеальное место для таких проституток, как мы!» Кто они, секс-модели, работающие в Пирита?!

На этой неделе порталы Elu24 и Limon писали об особняке Распутина, находящемся в Пирита-Козе и открывшемся в мае прошлого года. За год там побывали десятки или даже сотни эротических моделей, чьи сексуальные действия показывают пользователям интернета.

Хозяева этого особняка планирует построить под Таллинном нечто похожее, только более масштабное: камер там будет 200 вместо 35, 100 моделей и шоу-румов 35. Также рядом будет построена порностудия и спа для взрослых, где одежда запрещена.

Чтобы примерно понимать, кто же будет работать в новом «порноцентре», давайте познакомимся с нынешними сотрудницами центра разврата в Пирита.

Becky Holt

Кто она? По ее словам, звезда глянцевых журналов, таких как: Skin Deep и Tattoo Studio, вебкам-модель. Очень много татуировок.

Откуда? Англия

Сколько лет? 31 год.

Подписчики? Instagram: 189 000.

Связь с Эстонией? Одна из основательниц особняка Распутина, была здесь на Рождество и в последний раз месяц назад. По словам красотки, жизнь в гнезде разврата - это настоящая мечта. «Я получаю чаевые лишь за то, что хожу по дому в нижнем белье. О чем еще мечтать?» - рассказывает девушка.

Chessie Kay

Кто она? Порнозвезда, победительница Порно-Оскара в 2017 году в Британии в номинации лучшая женская роль.

Откуда? Британия, Лондон.

Сколько лет? 27.

Подписчики? В Twitter более 204 000.

Связь с Эстонией: Одна из первых в доме разврата в Пирита. Рада, что получает деньги за то, что живет в этом доме. «Когда я прошлой ночью здесь спала, то получила за это чаевые. Это мне очень понравилось».

Keelie Von Kaos

Кто она? Согласно данным Instagram, путешествующая модель и вебкам модель, также актриса, писатель и так далее.

Откуда? Великобритания.

Сколько лет? 25.

Подписчики? В Instagram более 13 000.

Связь с Эстонией? Уехала из нашей страны на прошлой неделе. Но скоро вернется назад.

Sabien DeMonia

Кто она? Звезда мировых глянцевых журналов. Снималась в порно.

Откуда? Шотландия, Эдинбург.

Сколько лет? 30.

Подписчики? В Instagram более 75 000.

Связь с Эстонией? Была в Эстонии пару месяцев назад, сейчас снова приехала. «Эстония - идеальное место для таких сумасшедших проституток, как мы!» - недавно написала этот пост в Instagram.

Sophiaa Petrou