Гнездо разврата в Пирита разрастается: около Таллинна строят порно-центр с сотнями моделей и SPA 18+!

Однако вдали от шумного центра города, в районе Пирита-Козе на улице Варсааллика, в мае прошлого года уже было обнаружено похожее заведение, где полуобнаженные соблазнительные красотки дни и ночи играют в Твистер перед веб-камерами, моют друг друга в ванне, а то и вовсе совершают обыденные дела, например, готовят, но тоже в весьма соблазнительном виде. Полиция также проверила этот подозрительный дом, но ничего незаконного обнаружено не было, пишет Elu24 .

Проект возглавляет Крейг Хилтон, о котором не найти информации в интернете. «Это личный выбор, что о некоторых членах команды не так много публичной информации», – объясняет форум Bitcoin. В проекте не задействованы эстонские или русские имена. У особняка Распутина есть свои криптовалюты, которыми можно оплачивать услуги на сайте.

«Один особняк, 30 моделей, 35 камер, красивые девушки. Прямая трансляция из спальни, душа и ванной. Сексуальные аттракционы и вечеринки»

Вот так описывался особняк, которому дали название Распутин в проморолике . Стоит отметить, что за действиями жителей этого дома следили более 15 000 пользователей в течение первых двух месяцев.

Амбициозный проект был запущен прошлым летом. Первые веб-модели переехали в роскошный частный дом в мае прошлого года. Летом прошлого года в Старом городе Таллинна был снят горячий рекламный ролик, а в Таллиннском заливе организована промо-вечеринка на яхте. И пока веселый дом продолжает свою работу, у его владельцев есть грандиозные планы на расширение.

Одним из главных спонсоров работы особняка выступает всемирно известный порносайт Redtube. Если все пойдет по плану, бизнес в Эстонии планируют расширять.

Грандиозные планы

Владельцы особняка Распутин в июне начинают строительство нового здания, в принципе аналогичного, но только в девять раз больше, которое, по их смелым ожиданиям, должно «затмить всю порноиндустрию в прошлом».

На веб-странице разъясняется, что революционеры веб-порно планируют перестроить большое складское помещение недалеко от Таллинна в порно-центр, где будет также построена профессиональная порностудия и СПА для взрослых площадью 750 квадратных метров. СПА, где одежда будет запрещена, и, разумеется, происходящее будет сниматься на веб-камеры.

Одним словом, концепция та же, но все гораздо масштабнее: вместо 35 камер – 200, гораздо больше площадь и больше привлеченных моделей.

Соседи сообщили о нарушении ночного покоя

По словам главы уголовного управления Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, полиция контролирует деятельность «веселого особняка» в Пирита-Козе, и все законы соблюдены.

«Если полиция получает информацию о том, что кто-то подвергается сексуальному насилию или есть подозрение, что несовершеннолетний оказывает сексуальные услуги, мы очень серьезно относимся к этой информации.

В середине апреля полиция получила информацию том, что с помощью международных коллег в Таллинне, в Пирита, в частном доме проживают британские подданные, которые участвуют в порнографической деятельности в прямом эфире.

Рано утром мы начали масштабную полицейскую операцию с участием десятков полицейских.

Пять британских девушек и одна женщина из Румынии находились в доме во время полицейского осмотра. Все женщины добровольно оставались в доме и никто, по словам женщин, не причинял им вреда.

Полиция также была проинформирована о нескольких случаях нарушения ночного покоя в том же доме. Сотрудники полиции обычно вели беседу с жителями дома об этой проблеме, а иногда тишина и вовсе наступала до приезда полиции.

Речь идет о развлечении для взрослых, в частности, онлайн-сексе. Эта деятельность не запрещена и не ограничена законом, если никого не принуждают этого делать, и если такая услуга не предоставляется несовершеннолетними.

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