Известный бородач MC Дони в Таллинне: здесь всё как в Москве – всё круто!

В пятницу, 17 мая, известный бородач выступает в Таллинне, а перед концертом мы пообщались с рэпером Дони в Black Star Wear – единственном представительстве бренда в Европе. Рэпер отметил, что в магазине уютно.

«Никакой разницы с московским, все замечательно. Все самые последние коллекции я наблюдаю – все круто», – сказал Дони.

В знаменитом дуэте с Натали «Ты такой» Дони рассказал историю своего успеха – от стройки и метро до звезды танцполов. Поэтому артист лейбла Black Star уверен: в жизни возможно всё, главное не терять веры.

«Вера в Бога, вера в себя, и заниматься тем, что тебе по душе. Вот и всё...», – говорит Дони тем, кто вдохновлен его тернистым путем к успеху. К тому же, артист добавляет, что борода в мужчине – не главное, важны совсем другие качества.