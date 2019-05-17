Фото и видео: Дони из Black Star встретился в Таллинне с поклонниками и Кальюлайдом

Пожать руку Дони собралась разная публика – от мало до велика. Мужчины жали российскому рэперу руку, девушки спешили сделать селфи, а к малышам исполнитель наклонялся и о чем-то с улыбкой вел беседу.

Неожиданно на встрече с Doni появился и Раймонд Кальюлад, причем не с пустыми руками, а с подарками. Эстонский политик сфотографировался с артистом лейбла Black Star, попросил автограф и крепко пожал ему руку на прощание.