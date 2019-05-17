Фото и видео: Дони из Black Star встретился в Таллинне с поклонниками и Кальюлайдом
Российский рэп- и R&B-исполнитель Дони (MC Doni) уже сегодня прилетел в Эстонию. Перед концертом известный бородач встретился в таллиннском магание Black Star Wear cо своими поклонниками.
Пожать руку Дони собралась разная публика – от мало до велика. Мужчины жали российскому рэперу руку, девушки спешили сделать селфи, а к малышам исполнитель наклонялся и о чем-то с улыбкой вел беседу.
Неожиданно на встрече с Doni появился и Раймонд Кальюлад, причем не с пустыми руками, а с подарками. Эстонский политик сфотографировался с артистом лейбла Black Star, попросил автограф и крепко пожал ему руку на прощание.
Откуда Раймонд Кальюлад знаком с творчество известного бородача, смотрите в нашем видео!