Пт, 17.05.2019
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  • Фото и видео: Дони из Black Star встретился в Таллинне с поклонниками и Кальюлайдом

Фото и видео: Дони из Black Star встретился в Таллинне с поклонниками и Кальюлайдом
«Буду носить футболку с его автографом»

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Российский рэп- и R&B-исполнитель Дони (MC Doni) уже сегодня прилетел в Эстонию. Перед концертом известный бородач встретился в таллиннском магание Black Star Wear cо своими поклонниками. 

Пожать руку Дони собралась разная публика – от мало до велика. Мужчины жали российскому рэперу руку, девушки спешили сделать селфи, а к малышам исполнитель наклонялся и о чем-то с улыбкой вел беседу. 

MC Doni и Раймонд Кальюлайд

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Неожиданно на встрече с Doni появился и Раймонд Кальюлад, причем не с пустыми руками, а с подарками. Эстонский политик сфотографировался с артистом лейбла Black Star, попросил автограф и крепко пожал ему руку на прощание.

Откуда Раймонд Кальюлад знаком с творчество известного бородача, смотрите в нашем видео!

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