Что это за клоун? Угадайте, кто спрятался за этим зловещим гримом на концерте Little Big в Таллинне
Вчера вечером в Таллинне прошел концерт нашумевшей российской группы Little Big. Галереей с этого концерта (смотрите ЗДЕСЬ) мы уже с вами поделились. Внимание на ней привлек один из посетителей концерта в зловещем гриме клоуна или Джокера – это уж кому как покажется.
Таллиннцы серьезно подошли к встрече со своими кумирами. Некоторые поклонники провокационного коллектива сделали забавный мейк, некоторые раздобыли футболки с фотографиями Little Big.
Внимание наших читателей привлек один из посетителей концерта в зловещем гриме то ли клоуна, или Джокера. Позирует фотографу портала Limon.ee парень атлетического телосложения в футболке с черепом и надписью «Нет Богов». Из-под одежды видны мускулистые руки в татуировках.
Вы его сразу узнали? Мы – да! Это же скандальный эстонский блогер Лев ТотСамый, который в прошлом году выпускал на YouTube интервью без цензуры с эстонскими знаменитостями и принимал участие в различных телешоу. Правда, после яркого старта Лев со своей передачей куда-то пропал, но вчера вновь привлек к себе внимание общественности дерзким и, надо сказать, очень качественным макияжем, создавал который, явно мастер своего дела.
Впрочем, накануне концерта и сам Лев поделился в своем Facebook видео, на котором показал, в каком виде он отправляется на концерт Little Big и поблагодарил за работу визажиста, который помог ему перевоплотиться. К слову, в комментариях люди тоже стали интересоваться, куда же в последнее время пропал Тотсамый Лев.