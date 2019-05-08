Что это за клоун? Угадайте, кто спрятался за этим зловещим гримом на концерте Little Big в Таллинне

Таллиннцы серьезно подошли к встрече со своими кумирами. Некоторые поклонники провокационного коллектива сделали забавный мейк, некоторые раздобыли футболки с фотографиями Little Big.

Внимание наших читателей привлек один из посетителей концерта в зловещем гриме то ли клоуна, или Джокера. Позирует фотографу портала Limon.ee парень атлетического телосложения в футболке с черепом и надписью «Нет Богов». Из-под одежды видны мускулистые руки в татуировках.

Вы его сразу узнали? Мы – да! Это же скандальный эстонский блогер Лев ТотСамый, который в прошлом году выпускал на YouTube интервью без цензуры с эстонскими знаменитостями и принимал участие в различных телешоу. Правда, после яркого старта Лев со своей передачей куда-то пропал, но вчера вновь привлек к себе внимание общественности дерзким и, надо сказать, очень качественным макияжем, создавал который, явно мастер своего дела.

Лев ТотСамый ФОТО: Скриншот видео Youtube