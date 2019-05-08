Ср, 8.05.2019
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  • Скибиди-уа-па-па: в Таллинне прошел концерт тех самых Little Big (ГАЛЕРЕЯ)

Скибиди-уа-па-па: в Таллинне прошел концерт тех самых Little Big (ГАЛЕРЕЯ)
Смотрите, как отрывался народ!

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Во вторник вечером, 7 мая, в Таллинне прошел концерт известной российской группы Little Big. Зал подпевал практически каждую песню и без остановки танцевал.

Российская сенсация, незатейливое «скибиди» которых, теперь, пожалуй, весело напевает весь мир, выступили в столичном «Котле культуры». В Таллинне артисты исполнили не только свой хит Skibidi, но и остальные популярные трэки: Faradenza, Big Dick, Give me you money, Lolly Bomb и многие другие. 

Музыканты пишут бодрую рейв-музыку и снимают необычные клипы, чем и понравились своей аудитории, которая узнала о них благодаря YouTube.

Таллиннцы серьезно подошли к встрече со своими кумирами. Некоторые поклонники провокационного коллектива сделали забавный мейк, некоторые раздобыли футболки с фотографиями Little Big. 

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