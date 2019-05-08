Скибиди-уа-па-па: в Таллинне прошел концерт тех самых Little Big (ГАЛЕРЕЯ)

Российская сенсация, незатейливое «скибиди» которых, теперь, пожалуй, весело напевает весь мир, выступили в столичном «Котле культуры». В Таллинне артисты исполнили не только свой хит Skibidi, но и остальные популярные трэки: Faradenza, Big Dick, Give me you money, Lolly Bomb и многие другие.