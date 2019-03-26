Ух, какая! Самый сексуальный эстонский фармацевт Алёна вышла на подиум

Интересно, что в качестве модели, на подиум в этот вечер вышла героиня выпуска Limon LIVE , Алена Лахк-Бородина. Тогда выпуск моментально разлетелся по эстонским СМИ, а Алена стала таллиннской знаменитостью.

В показе Natali Õnnis Алена появилась в коротких шортах, блестящем топе и в жакете, который, увы, не подчеркнул все достоинства фигуры сногсшибательной Алены.

Напомним, Алена работает в одной из столичных аптек фармацевтом. Благодарные пациенты дарят ей конфеты, яблоки, огурцы, помидоры. Вот только никому из них на свидание красотку пригласить не получится - она замужем уже как 11 лет, и в их семье растут двое детей.