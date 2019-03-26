Вт, 26.03.2019
Фрик из Кохтла-Ярве переоделся в сногсшибательную красотку и выступил в гей-клубе СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Ух, какая! Самый сексуальный эстонский фармацевт Алёна вышла на подиум

Ух, какая! Самый сексуальный эстонский фармацевт Алёна вышла на подиум
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ФОТО: Karina Vaus

В минувшую субботу, 23 марта, в галерее Tallinn Art Space состоялся показ коллекции Natali Õnnis под названием «Люблю, творю и верю», посвященной десятилетию бренда.

Интересно, что в качестве модели, на подиум в этот вечер вышла героиня выпуска Limon LIVE, Алена Лахк-Бородина. Тогда выпуск моментально разлетелся по эстонским СМИ, а Алена стала таллиннской знаменитостью.

В показе Natali Õnnis Алена появилась в коротких шортах, блестящем топе и в жакете, который, увы, не подчеркнул все достоинства фигуры сногсшибательной Алены.

Напомним, Алена работает в одной из столичных аптек фармацевтом. Благодарные пациенты дарят ей конфеты, яблоки, огурцы, помидоры. Вот только никому из них на свидание красотку пригласить не получится - она замужем уже как 11 лет, и в их семье растут двое детей.

 

ФОТО: Karina Vaus

ФОТО: Karina Vaus

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