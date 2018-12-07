Фото и видео! Пациенты без ума от самого сексуального фармацевта Таллинна

Сегодня вы познакомитесь с самым сексуальным фармацевтом из Таллинна - Аленой Лахк-Бородиной. Эта красавица приехала в Эстонию из Казахстана, когда ей было девять лет. С первого дня жизни в нашей стране Алена училась на эстонском языке.