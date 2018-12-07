Фото и видео! Пациенты без ума от самого сексуального фармацевта Таллинна

Сегодня вы познакомитесь с самым сексуальным фармацевтом из Таллинна - Аленой Лахк-Бородиной. Эта красавица приехала в Эстонию из Казахстана, когда ей было девять лет. С первого дня жизни в нашей стране Алена училась на эстонском языке.
Благодарные пациенты дарят Алене конфеты, яблоки, огурцы, помидоры. По словам фармацефта, у нее дома полный холодильник угощений от благодарных клиентов. На свидание красавицу пригласить не получится - она замужем уже как 11 лет и в их прекрасной семье растут двое замечательных деток - сынок и доченька.
Алена мечтает стать провизором и рассказывает в эксклюзивном интервью шоу Limon LIVE о том, почему это не получается.
Смотрите эксклюзивное видео и галерею! Как вы уже поняли, в гостях у ведущих Светы и Эдгара сегодня очаровательная фармацевт Алена!