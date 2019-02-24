Время летит! Певица Таня Михайлова показала годовалого сына
Из-за крошки сына, который родился накануне столетия Эстонии, певица Таня Михайлова-Саар и ее супруг, музыкант Микк Саар, в прошлом году не пошли на президентский прием, хотя и получили официальное приглашение.
Таня Михайлова-Саар родила первенца 20 февраля прошлого года.
Накануне певица опубликовала снимок годовалого Микка. Подписав снимок: «время летит!» Появится ли певица в этом году на президентском приеме по случаю Дня независимости, который пройдет сегодня вечером, 24 февраля, в концертном зале театра «Эстония», мы увидим совсем скоро!
Портал Limon.ee этим вечером будет публиковать самые яркие фото и репортажи с президентского приема!