Вс, 24.02.2019
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Время летит! Певица Таня Михайлова показала годовалого сына
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Klassikokkutulek 2: Tanja Mihhailova-Saar

ФОТО: Pilt videost

Из-за крошки сына, который родился накануне столетия Эстонии, певица Таня Михайлова-Саар и ее супруг, музыкант Микк Саар, в прошлом году не пошли на президентский прием, хотя и получили официальное приглашение.

Таня Михайлова-Саар родила первенца 20 февраля прошлого года.

Накануне певица опубликовала снимок годовалого Микка. Подписав снимок: «время летит!» Появится ли певица в этом году на президентском приеме по случаю Дня независимости, который пройдет сегодня вечером, 24 февраля, в концертном зале театра «Эстония», мы увидим совсем скоро! 

Портал Limon.ee этим вечером будет публиковать самые яркие фото и репортажи с президентского приема!

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