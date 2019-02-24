Время летит! Певица Таня Михайлова показала годовалого сына

Накануне певица опубликовала снимок годовалого Микка. Подписав снимок: «время летит!» Появится ли певица в этом году на президентском приеме по случаю Дня независимости, который пройдет сегодня вечером, 24 февраля, в концертном зале театра «Эстония», мы увидим совсем скоро!