Таня Михайлова и ее супруг показали, почему в этом этом году не идут на президентский прием (ФОТО)
23 февраля 2018 г., 20:35
Певица Таня Михайлова-Саар и ее супруг, музыкант Микк Саар, ясно дали понять, почему в этом году не пойдут на президентский прием.
Разумеется, причиной стал их сын, который родился на этой неделе. Стоит отметить, что у музыкантов хорошее чувство юмора. Вот такой публикацией они поделились в социальных сетях. На фото рядом с приглашением на празднование 100-летия Эстонии лежит детская соска. «В этот раз только на диване», - гласит подпись к снимку.