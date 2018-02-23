Таня Михайлова и ее супруг показали, почему в этом этом году не идут на президентский прием (ФОТО)

Разумеется, причиной стал их сын, который родился на этой неделе. Стоит отметить, что у музыкантов хорошее чувство юмора. Вот такой публикацией они поделились в социальных сетях. На фото рядом с приглашением на празднование 100-летия Эстонии лежит детская соска. «В этот раз только на диване», - гласит подпись к снимку.