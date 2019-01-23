«У меня проблемы:» Собчак впервые вышла на связь после драки Виторгана с Богомоловым

Известная российская телеведущая Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале о том, что ей пришлось столкнуться с серьезными проблемами. Эти слова были опубликованы в ночь на среду, спустя примерно сутки после того, как ее муж Максим Виторган сломал нос театральному режиссеру Константину Богомолову, которого ранее СМИ назвали любовником блондинки.
«Дорогой антиглянец, понимаю вас, но конкретно сегодня у меня проблемы помасштабнее чем невыплаченная зарплата», - написала она (здесь и далее сохранено правописание оригинала).
Примечательно, что после драки Виторгана и Богомолова Собчак опубликовала в своем Instagram фотографию в образе Анны Карениной, отметив, что такой образ был выбран для женского журнала.
Однако подписчики телеведущей связали фотографию с любовным треугольником, который возник с появлением в ее жизни режиссера Константина Богомолова.
«Мелодрама снята по сценарию Богомолова!», «К Богомолову собралась?», «Анна изменила Каренину и пара распалась», «В вагон не пускают? Билет дома забыла? Или просто на ходу запрыгнула, спасаясь от тяжелых и сильных рук Максима? Или с надеждой высматриваешь вдали бегущего навстречу вашей любви Богомолова? Не, он не придет, ему нос в двух местах вправлют», - пишут юзеры.
Напомним, что драка Богомолова и Виторгана произошла поздно вечером в понедельник. В течение некоторого времени инцидент обсуждался на уровне слухов, но затем в Сети появилась видеозапись потасовки, не оставляющая сомнений в произошедшем.
Кроме того, в Сети также были обнародованы кадры, на которые во время конфликта двух мужчин попала и Ксения Собчак. На опубликованном телеканалом РЕН-ТВ видео видно, как Богомолов возвращается в кафе после избиения. Через некоторое время приезжают медики, после чего в заведение входит Собчак и направляется в зал к режиссеру. Видео смотрите ЗДЕСЬ!