«У меня проблемы:» Собчак впервые вышла на связь после драки Виторгана с Богомоловым

«Дорогой антиглянец, понимаю вас, но конкретно сегодня у меня проблемы помасштабнее чем невыплаченная зарплата», - написала она (здесь и далее сохранено правописание оригинала).

Примечательно, что после драки Виторгана и Богомолова Собчак опубликовала в своем Instagram фотографию в образе Анны Карениной, отметив, что такой образ был выбран для женского журнала.

Однако подписчики телеведущей связали фотографию с любовным треугольником, который возник с появлением в ее жизни режиссера Константина Богомолова.

«Мелодрама снята по сценарию Богомолова!», «К Богомолову собралась?», «Анна изменила Каренину и пара распалась», «В вагон не пускают? Билет дома забыла? Или просто на ходу запрыгнула, спасаясь от тяжелых и сильных рук Максима? Или с надеждой высматриваешь вдали бегущего навстречу вашей любви Богомолова? Не, он не придет, ему нос в двух местах вправлют», - пишут юзеры.

Напомним, что драка Богомолова и Виторгана произошла поздно вечером в понедельник. В течение некоторого времени инцидент обсуждался на уровне слухов, но затем в Сети появилась видеозапись потасовки, не оставляющая сомнений в произошедшем.