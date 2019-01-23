Прибежала Собчак: появилось новое видео избиения Богомолова Виторганом

Шумиха вокруг кровавого столкновения Максима Виторгана и Константина Богомолова, в результате которого режиссеру сломали нос, обрастает новыми подробностями. Появилось новое видео драки мужчин, причиной которой, как говорят, стала Ксения Собчак.

В ролике портала Life, видно, как двое мужчин стоят на улице друг напротив друга, и один из них, который выше и крупнее, что-то говорит второму, а затем наносит удар. Другой, схватившись за лицо, отходит и в этот момент получает второй удар, больше похожий на оплеуху. Тем не менее, побитый мужчина падает. Соперник хватает его за руку, как бы стараясь поднять, но тот встает сам, и тогда драчун толкает его. Второй, с разбитым лицом, отбегает от зачинщика драки и, обходя его за несколько метров, уходит в кафе, откуда, как утверждают СМИ, мужчины вышли.

Никаких охранников, которые якобы растаскивали мужчин, на видео нет (но это не значит, что их не было, ведь ранее был обнародован другой ролик, на котором, правда, ничего не видно). По данным РЕН ТВ, после драки на месте событий появилась Ксения Собчак. Она вбежала в кафе после того, как туда вернулся побитый Богомолов, осмотренный медиками, уже уехавшими к этому времени. При этом, как утверждает источник, Виторгана в заведении не было.