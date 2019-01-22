«Сказал врачам, это из-за женщины»: СМИ узнали подробности драки Виторгана и режиссера Богомолова

Журналисты "Московского комсомольца" узнали детали скандальной потасовки, произошедшей между мужем Ксении Собчак Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым, которого ранее в СМИ назвали любовником телеведущей, передает TopNews.

По словам Богомолва, нападение Виторгана стало для него ожидаемым событием.

Со ссылкой на осведомленные источники издание пишет о том, что в 20:30 ко входу в "Кофеманию" подошел Виторган, и Богомолов вышел к нему. Оба находились в довольно агрессивном состоянии, а у режиссера было красное лицо, при этом его речь была невнятной.

Едва завидев соперника, Виторган принялся наносить ему удары по голове, после чего быстро скрылся с места. После этого режиссер вернулся в кафе с "окровавленным лицом".

"На входе началась суматоха, меня окрикнули официанты и я подошёл к пострадавшему. Он сказал мне, чтобы я вызвал "скорую", однако у него самого в руках был телефон", - сообщил журналистам администратор заведения.

Затем пострадавший ушел в туалет, а прибывшие на место медики позднее попытались узнать причину драки.

"Он был пьян. Слышала, как сказал врачам, мол, это из-за женщины. Говорит: "Зачем меня в больницу, я останусь здесь, буду ждать друзей. Полицию тоже не надо, я знаю его, это не было для меня неожиданностью. Всё время разговаривал по телефону с кем-то, чем очень мешал медикам", - рассказала собеседница издания.