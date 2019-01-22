Муж и предполагаемый любовник Ксении Собчак до крови подрались на улице

В Интернете опубликовали видео, снятое камерой видеонаблюдения. По утверждению журналистов, в кадре запечатлен момент драки между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым возле кафе «Кофемания» в Москве, хотя лиц участников потасовки совсем не видно.

Находясь на улице, Виторган и Богомолов начали драться на глазах у нескольких очевидцев. По утверждению находившихся в кафе людей, режиссер зашел в помещение с окровавленным лицом, передает TopNews.

Также видно, как к кафе подъехала карета скорой помощи, но пострадавший отказался от помощи медиков, привел себя в порядок в туалете и ушел.

Произошедшее между Виторганом и Богомоловым бурное обсуждалось в соцсетях. Большинство юзеров сходятся во мнении, что актер навалял «сопернику», проявившему внимание к его жене Ксении Собчак. «Любовный треугольник. Все по классике», - написал один из пользователей.

Другие отметили провокационную роль Ксении Собчак в этом конфликте. «Собчак все превращает в Дом-2», - отмечает комментатор. Нашлись и те, кто припомнил «мамаево кокорище» в той же «Кофемании» и поинтересовались, последует ли уголовное наказание за произошедшее. «Интересно, отправится ли Виторган на нары за причинение телесных повреждений?» - поинтересовался комментатор.

Также в Сети звучали мнения о том, куда скатился мир, если деятели культуры решают свои проблемы кулаками.