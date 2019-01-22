Муж и предполагаемый любовник Ксении Собчак до крови подрались на улице
Актер Максим Виторган, женатый на телеведущей Ксении Собчак, подрался с режиссером Константином Богомоловым, которого считают ее любовником, сообщают СМИ.
В Интернете опубликовали видео, снятое камерой видеонаблюдения. По утверждению журналистов, в кадре запечатлен момент драки между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым возле кафе «Кофемания» в Москве, хотя лиц участников потасовки совсем не видно.
Находясь на улице, Виторган и Богомолов начали драться на глазах у нескольких очевидцев. По утверждению находившихся в кафе людей, режиссер зашел в помещение с окровавленным лицом, передает TopNews.
Также видно, как к кафе подъехала карета скорой помощи, но пострадавший отказался от помощи медиков, привел себя в порядок в туалете и ушел.
Произошедшее между Виторганом и Богомоловым бурное обсуждалось в соцсетях. Большинство юзеров сходятся во мнении, что актер навалял «сопернику», проявившему внимание к его жене Ксении Собчак. «Любовный треугольник. Все по классике», - написал один из пользователей.
Другие отметили провокационную роль Ксении Собчак в этом конфликте. «Собчак все превращает в Дом-2», - отмечает комментатор. Нашлись и те, кто припомнил «мамаево кокорище» в той же «Кофемании» и поинтересовались, последует ли уголовное наказание за произошедшее. «Интересно, отправится ли Виторган на нары за причинение телесных повреждений?» - поинтересовался комментатор.
Также в Сети звучали мнения о том, куда скатился мир, если деятели культуры решают свои проблемы кулаками.
Напомним, что слухи о грядущем разводе Собчак и Виторгана из-за романа телеведущей с Константином Богомоловым появились в конце прошлого года. Звездная пара, однако, до сих пор предпочитает хранить молчание, официально не комментируя информацию в СМИ.