«Лицо в крови»: очевидцы рассказали о драке Виторгана и предполагаемого любовника Собчак

В Сети продолжают обсуждать детали драки, произошедшей между актером Максимом Виторганом и режиссером Кириллом Богомоловым. Подробности инцидента журналистам рассказали очевидцы скандальной потасовки, передает TopNews. Судя по тому, что супруг Ксении Собчак сразу направился к столику, где сидел Богомолов с «кем-то неизвестным», он целенаправленно искал режиссера, чтобы разобраться «по мужски».

«Приходит в кафе Виторган, через минуту они оба выходят на улицу, туда бегут охранники. Через минуту возвращается Богомолов, лицо в крови, разбит нос. Все кафе сидит и обсуждает. Все кафе сидит, обсуждает…. Но скорую не вызывали. Виторган не сильно видимо бил, так, для проформы», - цитирует «Царьград» одного из свидетелей драки, произошедшей в небезызвестной «Кофемании» - месте «разборок» с чиновником Минпромторга Денисом Паком футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

На фоне скандальных пересудов один их пользователей Сети решил напрямую спросить у Виторгана в Instagram о том, действительно ли он ударил Богомолова.

«А это правда что вы набили морду Богомолову?» - поинтересовался юзер. Однако Виторган оставил вопрос без ответа.

Подписчики Ксении Собчак в Instagram также не оставили без внимания инцидент. Напомним, что о публичном конфликте Виторгана и Богомолова стало известно накануне вечером. Запись драки, которую засняли камеры видеонаблюдения можно посмотреть ЗДЕСЬ!