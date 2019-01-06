Что происходит!? Виторган показал абсолютно голую Собчак в постели

Так, к удивлению многих юзеров, которые считали, что Ксения уехала отдыхать с вероятным любовником Константином Богомоловым, оказалось, что сейчас знаменитость проводит время со своим мужем. На странице в Instagram Виторган показал романтичное фото , где нежно обнимая жену, позирует лежа на песке на пляже.

Фанаты остались в недоумении, и отчаянно задаются вопросом, что же происходит между супругами. Однако рады, что они все же вместе. "Не знаю, пиар это, или нет, но главное – что вместе", "Кто бы сомневался. Круто вы людей развели", "Ура! Я рада, что у вас все хорошо. Берегите друг друга", – пишут фанаты пары.