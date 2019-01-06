Выглядит странно... Собчак и Виторган показали страсть на экзотическом пляже

Похоже, эпопея с «расставанием» Ксении Собчак и Максима Виторгана завершилась. Несколько минут назад актер в Инстаграме опубликовал фотографию, на которой он и его супруга лежат на песчаном пляже. Как следует из подписи, пара отправилась на новогодние праздники на Мальдивы. До этого влюбленные пытались запутать подписчиков, одновременно опубликовав снимки из самолетов с одинаковой подписью «Полетели», выбрав конкурирующие авиакомпании. Теперь же фото, на котором супруги нежно обнимают друг друга, расставило все на свои места.

ФОТО: Instagram

«Отгоняю мошкару, сдуваю песчинки. Других забот в раю нет», — подписал совместный снимок Максим.

Отметим, что вчера актер также в своих опубликовал небольшое видео, на котором со вздохом произнес: «Ну вот и все, разлетелись!». Через секунду в кадре появилась Ксения, которая начала задорно смеяться. Стоит признать, шутка удалась — большинство уже почти поверили в то, что пути знаменитостей разошлись.

Напомним, что несколько недель назад появились слухи о расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана, которые женаты уже пять лет и воспитывают сына Платона. СМИ приписывали телеведущей роман с театральным режиссером Константином Богомоловым, который недавно развелся со своей женой, актрисой Дарьей Мороз. Сообщалось, якобы Ксения и Константин вместе живут с лета. Более того, анонимные источники утверждали, что Собчак и Богомолов вместе отпраздновали Новый год и в открытую целовались перед зрителями, не скрывая своей страсти.