Фото! Женщина похудела на 30 килограммов из-за уродливого рождественского свитера

В 2016 году на день рождественских свитеров, традиционно проходящий в декабре, 52-летняя Фиона Эдни пришла на работу в свитере размера XXXL. Женщина, весившая тогда 114 килограммов, очень переживала из-за своей внешности, пишет TopNews.

«Я выглядела так ужасно в этом уродливом свитере. На нем был робот, так как я была вынуждена приобрести его в мужском отделе», — рассказала она.

После того как она пришла в свитере еще и на рождественскую костюмированную вечеринку к друзьям, которые забыли ей сказать, что дресс-код поменялся, она окончательно решила похудеть.

За два года Эдни похудела на треть и начала носить одежду размера M вместо XXXL.

ФОТО: Facebook

«Мой рождественский свитер не просто изменил мою жизнь, возможно, он спас ее. Теперь я чувствую к нему странную привязанность — он превратил меня в новую версию себя», — рассказала шотландка.