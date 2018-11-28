Ср, 28.11.2018
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  • В Сети нашли двойника Нади Дорофеевой: сумасшедшее сходство!

В Сети нашли двойника Нади Дорофеевой: сумасшедшее сходство! ФОТО

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Надя Дорофеева

ФОТО: Ramil Sitdikov / Sputnik

На солистку группы «Время и Стекло» Надю Дорофееву, которая умеет эффектно себя подать в любом образе, мечтают быть похожими многие. Сама того не подозревая, модель и блогер из Израиля Линой Лахав является копией украинской певицы.

Израильская модель ведет активный образ жизни и охотно делится своими откровенными снимками в сети. Невозможно не заметить сходства между Надей и Линой.

Линой Лахав обладает эффектными формами и не стесняется их демонстрировать. Она часто публикует фото в откровенных купальниках, показывая соблазнительную фигуру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Недавно в России нашли копию Меган Маркл. Смотрите фото ЗДЕСЬ!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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