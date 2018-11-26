Пн, 26.11.2018
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  • Копия! Российский фотограф нашел двойника Меган Маркл в Екатеринбурге

Копия! Российский фотограф нашел двойника Меган Маркл в Екатеринбурге Смотрите фото!

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Меган Маркл

ФОТО: POOL / Reuters / SCANPIX

Фотограф из Екатеринбурга Владислав Бурнашев увидел на одной из улиц города девушку, как две капли воды похожую на герцогиню Сассекскую Меган Маркл. Ее снимком он поделился на своей странице в Instagram.

Миллионы девушек из разных стран мечтают быть похожими на герцогиню Меган Маркл. А вот россиянке повезло больше всего — она словно ее сестра-близнец! 

Русскую Меган Маркл обнаружил фотограф Владислав Бурнашев. Он проводил видеоопрос на улицах Екатеринбурга и уже при монтаже записи заметил девушку, удивительно похожую на супругу принца Гарри. Ее фотографию Бурнашев разместил на своей странице в социальных сетях. 

Подписчики Владислава были поражены невероятным сходством екатеринбурженки с герцогиней Сассекской. «Копия! Я подумала, что это Меган», «У них даже родинки почти на одном месте. У Маркл над губой, а у девушки под», «Уральская Меган», «Макияж, прическу и вечернее платье — и не отличить!» (орфография и пунктуация авторов сохранены).  

А как вы считаете, похожа ли девушка из Екатеринбурга на Меган Маркл?

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