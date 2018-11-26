Копия! Российский фотограф нашел двойника Меган Маркл в Екатеринбурге

Миллионы девушек из разных стран мечтают быть похожими на герцогиню Меган Маркл. А вот россиянке повезло больше всего — она словно ее сестра-близнец!

Русскую Меган Маркл обнаружил фотограф Владислав Бурнашев. Он проводил видеоопрос на улицах Екатеринбурга и уже при монтаже записи заметил девушку, удивительно похожую на супругу принца Гарри. Ее фотографию Бурнашев разместил на своей странице в социальных сетях.

Подписчики Владислава были поражены невероятным сходством екатеринбурженки с герцогиней Сассекской. «Копия! Я подумала, что это Меган», «У них даже родинки почти на одном месте. У Маркл над губой, а у девушки под», «Уральская Меган», «Макияж, прическу и вечернее платье — и не отличить!» (орфография и пунктуация авторов сохранены).