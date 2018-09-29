Поностальгируем? Редкие кадры с Õllesummer: смотрите, как все начиналось в 90-х

Первый Õllesummer прошел в 1994-м, в столичном Синем павильоне. Он начинался как однодневный фестиваль, но народу так понравилась идея массовых гуляний с пивом и музыкой, что очень быстро мероприятие разрослось. За четверть века на сценах Õllesummer выступили почти все эстонские артисты и многие мировые звезды.

В далекие 90-е разливное пиво считалось престижным напитком, поэтому фестиваль посещала вся эстонская элита. Программа Õllesummer печаталась на бумаге формата А3, билет стоил по тем временам очень приличную сумму: дневной — 25 крон, а абонемент на все дни фестиваля — 60 крон.

Давайте посмотрим, как все начиналось в 90-х: смотрите нашу галерею!