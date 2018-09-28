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Фестиваль Õllesummer больше не состоится никогда Ужасные новости!

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Марье Хансар, Организатор Õllesummer

ФОТО: EERO VABAMÄGI / Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Отметивший этим летом свой 25-летний юбилей фестиваль Õllesummer больше не состоится никогда, об этом без сожаления и с чувством облегчения сообщила бессменный организатор Марье Хансар. 

Весной в интервью одному из изданий Марье сказала, что хотя здоровье в эти годы ее иногда подводило, идеи не заканчивались никогда. 

В свежем интервью журналу Kroonika она неожиданно для многих заявляет о том, что популярный пивной фестиваль Õllesummer больше никогда не состоится. Кстати, слухи об этом ходили весь этот год, но лишь сейчас они подтвердились. 

«Организация фестиваля Õllesummer - единственное, что я имею в жизни, ведь в последние 20 лет я больше ничем другим не занималась», - сказала Марье Хансар в интервью Äripäev в 2013 году.

Полное интервью читайте в Kroonika. 

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