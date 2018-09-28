Фестиваль Õllesummer больше не состоится никогда

Весной в интервью одному из изданий Марье сказала, что хотя здоровье в эти годы ее иногда подводило, идеи не заканчивались никогда.

В свежем интервью журналу Kroonika она неожиданно для многих заявляет о том, что популярный пивной фестиваль Õllesummer больше никогда не состоится. Кстати, слухи об этом ходили весь этот год, но лишь сейчас они подтвердились.

«Организация фестиваля Õllesummer - единственное, что я имею в жизни, ведь в последние 20 лет я больше ничем другим не занималась», - сказала Марье Хансар в интервью Äripäev в 2013 году.