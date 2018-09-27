Фото и видео: звезда «Физрука» призналась, что считает себя толстой, но худеть не будет!

Ради прославившей ее роли в сериале «Физрук» Полина Гренц поправилась на 16 килограммов. После съемок актриса быстро похудела и с удовольствием демонстрировала свою стройную фигуру. Тем не менее оказалось, что сейчас Полина недовольна тем, как выглядит, при этом она устала от того, что общество заставляет ее быть идеальной.

На днях Гренц опубликовала в своем Youtube-канале видео, в котором сообщила, что считает себя «толстой». Артистка рассказала, что она с трудом переносит занятия спортом, в том числе и из-за травмы спины, и буквально принуждает себя бегать или ходить в тренажерный зал, из-за чего у нее «расшаталась психика».

«Зачем я это с собой делаю, зачем я занимаюсь физическим насилием над собой. Я не хочу изнурять себя!» — поделилась Полина, которая отметила, что теперь будет лишь правильно питаться. Актриса добавила, что не видит смысла подгонять свою фигуру под параметры звезд Instagram, которые лишь на снимках в соцсетях выглядят без изъянов благодаря фотошопу.