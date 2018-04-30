понедельник, 30 апреля 2018 г.
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В Сети появилось откровенное фото звезды «Физрука»

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Исполнительница одной из главных ролей в сериале "Физрук" Полина Гренц опубликовала на своей странице в Instagram откровенный снимок. Подписчики от этого зрелища пришли в восторг, передает Дни.ру.

Роль Саши Мамаевой – девочки, испытывающей проблемы с лишним весом – стала для Полины Гренц дебютной. А благодаря тому, что сериал "Физрук" обрел среди российской аудитории бешеную популярность, актриса в одночасье проснулась знаменитой.

Единственным минусом сложившейся ситуации можно назвать тот факт, что Полину Гриц стали надежно связывать с ее ролью. Даже несмотря на то, что впоследствии амплуа сменилось и Саше Мамаевой удалось похудеть, некоторые ассоциации все равно продолжали сказываться.

Если актриса публикует на своей странице в Instagram откровенные снимки для того, чтобы сломать этот стереотип, уверены ее поклонники, то она выбрала самую лучшую тактику. Во-первых, она наглядно показывает даже намек на лишний вес. Во-вторых, радует подписчиков своими снимками. В итоге, как замечают пользователи Сети, в выигрыше остаются все.

Актриса призналась, что для роли в "Физруке" ей специально пришлось поправляться. По ее словам, она включила в свой рацион избыточное количество булочек, мороженого, а также налегала на бекон и шоколад.

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