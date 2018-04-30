В Сети появилось откровенное фото звезды «Физрука»

Роль Саши Мамаевой – девочки, испытывающей проблемы с лишним весом – стала для Полины Гренц дебютной. А благодаря тому, что сериал "Физрук" обрел среди российской аудитории бешеную популярность, актриса в одночасье проснулась знаменитой.

Единственным минусом сложившейся ситуации можно назвать тот факт, что Полину Гриц стали надежно связывать с ее ролью. Даже несмотря на то, что впоследствии амплуа сменилось и Саше Мамаевой удалось похудеть, некоторые ассоциации все равно продолжали сказываться.

A post shared by Polina Grents♥️ (@thepolinagrents) on Apr 28, 2018 at 3:31am PDT

Если актриса публикует на своей странице в Instagram откровенные снимки для того, чтобы сломать этот стереотип, уверены ее поклонники, то она выбрала самую лучшую тактику. Во-первых, она наглядно показывает даже намек на лишний вес. Во-вторых, радует подписчиков своими снимками. В итоге, как замечают пользователи Сети, в выигрыше остаются все.

A post shared by Polina Grents♥️ (@thepolinagrents) on Feb 3, 2018 at 2:27am PST